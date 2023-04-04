Лікарці та бухгалтерці медзакладу загрожує до 12 років ув'язнення

Головну лікарку та колишню бухгалтерку одного з медичних закладів Закарпаття підозрюють у фінансових махінаціях на 2,2 млн грн. За даними слідства, кошти, отримані від пацієнтів, не вносилися на рахунки медзакладу. Оплату брали готівкою без внесення інформації до облікових документів. Надалі частину з них через каси на пошті вносили на рахунок закладу від імені пацієнтів, частину – розтратили. Наразі директорку відсторонили від посади. Підозрювана бухгалтерка у цьому медзакладі уже не працює.

Правоохоронці не називають закладу, у якому діяла фінансова схема, та міста, де він розташований, проте, за даними ZAXID.NET, йдеться про Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який працює в Ужгороді. Підозрювані – двоє жінок віком 48 та 39 років.

Як у вівторок, 4 квітня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, директорка комунального медзакладу та колишня головна бухгалтерка організували оборудку з незаконного отримання необлікованих готівкових коштів безпосередньо від пацієнтів. «Гроші на рахунок підприємства не вносили. Щоб приховати цей факт, долучали до договорів на надання послуг службові чеки, які не є фіскальними касовими чеками та не свідчать про внесення готівки на рахунок підприємства», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не називають закладу, у якому діяла фінансова схема, та міста, де він розташований, проте, за даними джерел ZAXID.NET, йдеться про Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який працює в Ужгороді на вулиці Другетів. Підозру оголосили директорці центру та колишній головній бухгалтерці. Як зазначається на офіційному сайті обласного центру громадського здоров'я, керує медзакладом Вікторія Білак-Лук'янчук.

У прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань зазначили, що кошти від пацієнтів за платні медичні послуги фігурантки брали готівкою без внесення інформації до облікових документів. Надалі частину з них через каси поштових відділень вносили на рахунок закладу від імені пацієнтів. Решту – розтратили.

У прокуратурі уточнюють, що махінації тривали вісім місяців у 2021 році, посадовиці заволоділи коштами у сумі понад 2,2 млн грн. «Трохи більше половини з них – це сума розтрачених коштів на витратні матеріали. Їх замовляли та використовували при наданні медичних послуг, однак гроші, які оплачували за це пацієнти, на рахунок підприємства не надходили. Варто зазначити, що оборудку здійснювали в розпал пандемії коронавірусу в Україні», – додали у прокуратурі.

Наразі директорціу та колишньому головному бухгалтеру медзакладу повідомили про підозру у заволодінні та подальшій розтраті майна в особливо великих розмірах, що вчинено за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Лікаря, відповідно до рішення суду, відсторонили від посади. Наразі розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до махінацій.