Ділянка призначалася для будівництва індивідуального житлового будинку в Поляниці

Поліція оголосила про підозру підприємцю з Херсонської області та державному реєстратору, які оформили п’ятиповерховий готель як індивідуальний житловий будинок, зареєструвавши його на 33 власників. Наразі підприємцю, який побудував готель, та державному реєстратору, який вносив неправдиві дані у документацію, загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у понеділок, 13 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, йдеться про 48-річного підприємця з Херсонщини, який схилив держреєстратора однієї із міських рад на Прикарпатті внести до реєстру речових прав неправдиві дані про нерухомість на території Поляницької громади.

«Відповідно до дозвільних документів та містобудівних умов на земельній ділянці мав бути індивідуальний житловий будинок. Натомість підприємець звів п’ятиповерхову будівлю, а державний реєстратор зареєстрував 33 об’єкти нерухомого майна – апартаменти, загальною площею 1970,8 м². Кожен об’єкт був зареєстрований на окремого власника», – йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, ринкова вартість одного м² у вказаній будівлі становить щонайменше 130 тис. грн. Наразі підприємцю і державному реєстратору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 362 ККУ (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється на комп'ютерах, автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.