Голову Базарської сільради на Тернопільщині судитимуть за безпідставну виплату з бюджету 90 тис. грн сину-семінаристу. Як встановило слідство, Надія Тацій працевлаштувала сина на роботу завідувачем будинку культури, хоча в той час він навчався на стаціонарі в духовній семінарії та фізично не міг виконувати посадові обов'язки.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в четвер, 9 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. «Упродовж 2017-2020 років син керівниці органу самоврядування за підробленими документами регулярно отримував зарплатню та інші виплати з місцевого бюджету та розпоряджався ними на власний розсуд. Незаконними діями вищевказаних осіб завдано збитків на майже 90 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

В одній з ухвал Чортківського райсуду від жовтня 2021 року зазначено, що йдеться про голову Базарської сільської ради Надію Тацій. Після звільнення вона забрала документацію, що стосується її та сина. Відтак слідчий у справі подавав клопотання до суду, аби провести обшук за її місцем проживання. Суддя це клопотання задовольнив.

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 191 ККУ (привласнення майна) та ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) вже завершили. Матеріали справи передали до суду. Максимально Надії Тацій загрожує до восьми років ув'язнення.