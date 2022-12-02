На Тернопільщині суд призначив чотири роки тюрми підряднику, який підробив документи про ремонт Підгаєцької лікарні. Зокрема, керівник фірми у документах завищив обсяги робіт, через що йому безпідставно нарахували гроші. Про яку саме суму йдеться, наразі не уточнюють. Відомо, що чоловік під час слідства втік за кордон, тож вирок йому оголосили заочно.

Про вирок стало відомо у п'ятницю, 2 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. «Прокурор довів у суді, що обвинувачений, перебуваючи на посаді директора товариства, уклав з управлінням капітального будівництва ОДА договір щодо підрядних робіт з ремонту Підгаєцької лікарні. При встановленні підрядником системи опалення допоміжних приміщень Підгаєцької ЦРКЛ посадовець вніс неправдиві дані в акти, завищивши обсяг робіт», – йдеться у повідомленні.

На підставі цих підроблених документів фірмі були перераховані кошти з бюджету за ремонт опалювальної системи закладу, який не був завершений.

Оскільки під час слідства обвинувачений виїхав за кордон і його було оголошено в міжнародний розшук, суд засудив чоловіка заочно. Його визнали винним у порушенні ч.1 ст. 366 ККУ (службове підроблення) та ч.2 ст. 191 ККУ (розтрата майна) та призначили чотири роки тюрми.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.