Йдеться про будівлю колишньої залізничної лікарні на Івана Франка, 3

Екс-заступника мера Тернополя підозрюють у замаху на незаконну приватизацію будівлі в історичному центрі Тернополя. Як вважає слідство, чоловік намагався організувати передачу майна колишньої залізничної лікарні на вулиці Франка в оренду приватній фірмі, а згодом під приводом ремонту приватизувати. Втім, приватизація не відбулась. Загалом у справі фігурують декілька посадовців, йдеться також про керівника фірми, інспектора архітектурно-будівельної інспекції, підрядника та інспектора з технічного нагляду.

Про вручення підозри стало відомо у п'ятницю, 3 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За версією слідства, екс-заступник міського голови, користуючись своїм авторитетом та знайомствами у сфері місцевого самоврядування, організував незаконну передачу майна колишньої залізничної лікарні в оренду приватній фірмі.

Надалі будівлю під приводом здійснення удаваних ремонтних робіт планували приватизувати. Лише через причини, що не залежали від фігурантів справи, приватизація не відбулася.

«Під його керівництвом були підроблені офіційні документи про виконання робіт з реставрації та пристосування Тернопільського міського лікувально-діагностичного центру під профілакторій санаторного типу на вул. І. Франка, 3, в м. Тернополі на понад 4 млн грн, хоча задекларовані роботи виконані не були. Саме колишній заступник міського голови організував втілення приватизаційної схеми, шляхом надання вказівок та регулювання процесом передачі історичної будівлі з комунальної власності міста приватним особам», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже вручили підозру у порушення одразу декількох статей ККУ: ч.2 ст. 233 (спроба незаконної приватизації майна) та ч.1 ст. 358 (підроблення документів). Стаття про приватизацію передбачає штраф до 600 тис. грн.

Нагадаємо, до суду вже скерували обвинувальні акти стосовно керівника приватної фірми, інспектора архітектурно-будівельної інспекції, підрядника та інспектора технічного нагляду, які причетні до цього інциденту.