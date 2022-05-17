Сільського голову з Тернопільщини та директора будівельної компанії підозрюють у розтраті 300 тис. грн з місцевого бюджету. В 2019 році сільрада уклала з підрядником угоду про будівництво водопроводу, втім, насправді він вже був збудований силами мешканців села Плотича. Відтак компанії безпідставно перерахували близько 340 тис. грн.

Про вручення підозри сільському голові стало відомо у вівторок, 17 травня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. За версією слідства, сільський голова за пособництва директора будівельної компанії з Тернопільщини у грудні 2019 року уклав договір на будівництво водопроводу на території територіальної громади на суму понад 300 тис. грн.

Проте ці роботи вже були виконані жителями територіальної громади, а водопостачання було під’єднане ще у травні 2019 року. Сільський голова та підрядник внесли завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого будівельній компанії було безпідставно перераховано з місцевого бюджету понад 300 тис. грн.

«За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру сільському голові та його пособнику у розтраті коштів територіальної громади на суму понад 300 тис. грн шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах», – йдеться у повідомленні. Фігурантам справи загрожує від п'яти до восьми років тюрми.

Зазначимо, що на сайті Prozorro є інформація про тендер щодо будівництва водопроводу в селі Плотича Тернопільського району, який проводили в грудеі 2019. Сума угоди становить 340 тис. грн. Замовником закупівлі була Білецька сільрада, яку на той час очолював Дмитро Малик.

Переможцем аукціону стала фірма «Будівельна компанія Вся Україна». Згідно з даними на YouControl, її керівником є Андрій Гладських, президент футбольної команди «Тернопіль-ТНПУ». Компанія заснована в 2016 році зі статутним капіталом в 200 грн, спеціалізується на будівельних роботах.