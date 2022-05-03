Екс-начальника одного з відділів виконавчої служби на Тернопільщині підозрюють у тому, що він допоміг боржникові уникнути сплати 800 тис. грн штрафу. Чоловік змінив інформацію про боржника у електронному реєстрі, відтак фігурант встиг передати право власності на арештовану нерухомість іншим особам і таким чином уникнути сплати штрафу. За зловживання владою екс-посадовцеві загрожує до шести років ув'язнення.

За версією слідства, екс-керівник відділу виконавчої служби увійшов за допомогою свого персонального електронного ключа в автоматизовану систему виконавчих проваджень та умисно змінив інформацію в ній про боржника – фігуранта одного з кримінальних проваджень. Через його незаконні дії боржник отримав можливість передати право власності на своє нерухоме майно іншій особі.

Користуючись відсутністю коректної інформації про нього у реєстрі боржників, фіругант розслідуваня відчужив два об’єкти нерухомого майна, що унеможливило стягнення 893 тис. грн накладеного штрафу.

«Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області. Посадовця підозрюють у зловживанні владою та у зміні в автоматизованій системі даних про боржника, що призвело до тяжких наслідків», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті про зловживання владою передбачає від трьох до шести років ув'язнення.