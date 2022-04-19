Екс-чиновника Кременецької міської ради підозрюють у службовому недбальстві, яке спричинило збитків на 1,5 млн грн. Чоловік підписав документ, згідно з яким виконавцеві робіт на очисних спорудах авансом заплатили півтора мільйони гривень. Втім, обладнання так і не встановили. Відносно компанії, що займалась ремонтом, досі триває розслідування.

Про скерування до суду обвинувального акту в цій справі повідомила прес-служба прокуратури Тернопільщини у вівторок, 19 квітня. Екс-посадовця Кременецької міськради підозрюють у неналежному виконанні своїх службових обов'язків.

«Колишній начальник одного з управлінь Кременецької міської ради підписав акт приймання виконаних будівельних робіт про встановлення обладнання для очисних споруд. На підставі вказаного документа виконавцю робіт безпідставно зараховано майже 1,5 млн грн авансового платежу. Водночас вказане обладнання на час підписання актів було відсутнє, на балансі Кременецької міської ради не перебувало», – йдеться у повідомленні.

Відтак внаслідок дій службовця Кременецька міськрада зазнала 1,5 млн грн збитків. Для того, аби відшкодувати цю суму, прокурори також подали цивільний позов.

Наразі дії посадовця кваліфікують за ч.2 ст. 367 ККУ (неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає ув'язнення від двох до п'яти років.

Стосовно службових осіб товариства, яке виконувало зазначені роботи із встановлення обладнання, наразі ще триває слідство.