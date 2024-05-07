В Чернівцях телефонного шахрая засудили до 6 років в'язниці. Чоловік брав участь в шахрайських схемах, коли до людей вночі телефонують невідомі і представляються родичами, які потрапили в лікарню в наслідок ДТП. Гроші потерпілі віддавали на термінову операцію, а обвинувачений приїздив до них серед ночі і забирав їх заощадження.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений 4 вересня 2023 року вступив в змову з жінкою, яка телефонувала до потерпілих і представлялася їх родичами, або ж лікарями. Матеріали стосовно цієї жінки виділені в окреме провадження. Шахрайка близько обіду 4 вересня зателефонувала потерпілій і, назвавшись лікарем травматології Чернівецької обласної лікарні, повідомила, що її колишня співробітниця потрапила в ДТП. Жінка потребує термінової операції, а для цього треба зібрати гроші. Шахрайка телефоном сказала, що за грошима приїде зять псевдо-потерпілої.

Через годину за адресою потерпілої приїхав обвинувачений Василь Клеймьонов, розказав потерпілій жінці, що має терміново забрати гроші на операцію своєї тещі. Таким чином він заволодів 10 тис. грн та 500 євро.

На цьому кримінальні правопорушення чоловіка не завершилися. Правоохоронці встановили, що він причетний до ще одного подібного шахрайства. Знову ж таки до потерпілої зателефонувала спочатку жінка.

«11 вересня 2023 року до іншої потерпілої зателефонувала спільниця шахрая. Жінка представилася лікарем Фастівської лікарні і розповіла, що донька потерпілої ніби-то потрапила у ДТП та потребує термінової операції, яка коштує 3 тис. доларів. Буковинка відповіла, що таких грошей не має, а шахрайка наполягла, що в такому випадку слід зібрати все золото і срібло і передати чоловіку, який приїде», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 22 квітня.

Коли обвинувачений Василь Коеймьонов приїхав до потерпілої, то розповів, що він добрий знайомий її доньки і забрав 14 ювелірних виробів на суму 440 тис. грн. В суді чоловік свою вину повністю не визнав. Він пояснив, що жодного відношення до незаконного заволодіння майном потерпілих не має. Він додав, що 4 та 11 вересня 2023 року він перебував у себе вдома: в м. Стебник Львівської області, а в Чернівцях взагалі жодного разу в житті не був. Стверджував, що потерпілі його обмовляють.

Однак докази, які зібрали поліцейські, доводять протилежне. Є відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано його особу. Також його місце перебування встановили через мобільний телефон, яким він користувався. На телефонний зв’язок він виходив з Чернівців. Шевченківський районний суд Чернівців присудив обвинуваченому 6 років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу, до того часу чоловік перебуватиме під вартою.