На Тернопільщині аферисти обдурили тернополянина, який планував купити автомобіль з-за кордону. Чоловік перевів невідомим людям понад 200 тис. грн. На оголошення про доставку авто з США та країн ЄС постраждалий натрапив в інтернеті.

До поліції Тернополя з підозрою на шахрайство звернувся син чоловіка. Він розповів, що тато знайшов оголошення, в якому невідомий обіцяв пригнати з-за кордону хороше авто.

Спілкуючись із потерпілим, продавець переконав його в тому, що не аферист, а в підтвердження скинув копію паспорта, яка, як з’ясувалося згодом, належала сторонній людині.

«Тернополянин повірив співрозмовнику, домовився про покупку й перекинув йому кількома транзакціями гроші. Чекаючи на свій автомобіль, він вирішив ще раз зателефонувати до невідомого, щоб уточнити умови транспортування. Однак на дзвінки вже ніхто не відповідав, а профіль афериста в інтернеті був неактивний», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 26 квітня.

Ошуканий чоловік зрозумів, що віддав за нереальний товар 207 тис. грн. За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України. Правоохоронці розшукують аферистів. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.