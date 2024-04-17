Тернополянка перерахувала шахраєві гроші за створення профілю у комп’ютерній грі для сина. Жінка заплатила 2,5 тис. грн, але послугу так і не отримала.

Жителька Тернополя звернулася в поліцію за допомогою. Вона розповіла, що її синові надійшло повідомлення від незнайомця про те, що є можливість створити акаунт у комп’ютерній грі. Хлопець полюбляє грати в різні ігри і одразу став просити матір, аби вона оплатила цю послугу.

Жінка погодилась та перерахувала на вказаний незнайомцем рахунок 2,5 тис. грн. Проте створення обіцяного профілю так і не дочекалися. «Жінка старалась для сина, адже той дуже хотів мати свій акаунт. Проте посередник, котрий запропонував свої послуги, виявився шахраєм. Правоохоронці наголошують, що не потрібно перераховувати гроші малознайомим людям. Перш ніж оплачувати будь-які послуги в інтернеті, переконайтесь, що це не шахраї», – повідомили в поліції Тернопільщині в середу, 17 квітня.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до ЄРДР відповідно до ч. 1 ст. 190 КК України. Зловмиснику загрожує обмеження волі до трьох років.