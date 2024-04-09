Тернополянка переказала ворожці з Instagram 320 тис. грн, аби та причарувала хлопця. Шахрайка провела кілька ритуалів, за які дівчина заплатила. Ворожка запевняла через переписку, що треба провести ще сеанси ворожіння. Однак матір дівчини дізналася, що та витратила гроші і звернулася із заявою в поліцію.

Правоохоронці встановили, що від рук аферистів потерпіла 20-річна жителька Тернополя. Дівчина хотіла прихильності одного із своїх знайомих. Для цього в Instagram вона знайшла оголошення про послуги ворожіння. У листуванні аферистка пообіцяла провести ритуал, який допоможе впоратися з проблемами в особистому житті.

За перший сеанс дистанційного ритуалу тернополянка заплатила 5 тис. грн. Далі псевдоворожка запевнила дівчину, що за один раз досягнути бажаного результату не можливо. Спочатку треба провести енергетичну чистку самої клієнтки, зняти заподіяні чужими людьми пороби, а тоді вже починати приворожувати обранця.

«Протягом семи місяців зловмисниця надавала послуги ворожіння й виманювала гроші у потерпілої. Дівчина виконувала всі умови й прислухалася до слів аферистки. Однак, як згодом розповіла в поліції, вона жодного разу не бачилася з ворожкою і не спілкувалася особисто», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 9 квітня.

Про зникнення великої суми грошей дізналася матір 20-річної тернополянки. Жінка розпитала, за що заплатила її дочка і одразу ж звернулася за допомогою до поліцейських.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 КК України (Шахрайство). Правоохоронці продовжують шукати аферистку і її помічників.