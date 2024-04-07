На Тернопільщині ворожка видурила в 21-річної дівчини нібито за зняття поробів 180 тис. грн. Дівчина внесла гроші кількома платежами, а згодом звернулась до правоохоронців.

Як повідомили у поліції, 21-річна дівчина знайшла в Instagram оголошення про зняття поробів. Вона одразу написала в особисті повідомлення ворожки та домовилася про проведення обрядів. Пообіцявши вирішити всі проблеми, ворожка впродовж кількох тижнів дурила дівчину та виманювала в неї гроші нібито для проведення ритуалів. Тернополянка кількома платежами перерахувала шахрайці 180 тис. грн.

За фактом шахрайства слідчі відкрили провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ. Псевдоворожці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють особу шахрайки.