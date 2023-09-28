На Прикарпатті ворожка видурила в жінки зниклого безвісти військового 41 тис. гривень і ювелірні прикраси. Аферистка зателефонувала до жительки Коломиї і пообіцяла знайти її чоловіка, який не виходить на зв'язок. Для ритуалів попросила перерахувати гроші та переслати до іншого міста золоті прикраси, а потім зникла.

До поліцейських звернулася 29-річна жителька Коломиї. Жінка розповіла, що її обдурила ясновидиця. Ворожка сама зателефонувала до потерпілої і сказала, що знає, що її чоловік, який воює в ЗСУ, зник безвісти. Аферистка запевнила, що він живий, і що вона допоможе жительці Коломиї вийти з ним на зв'язок.

Потерпіла повірила ворожці, згодом написала їй в соціальній мережі і замовила послуги з передбачення майбутнього. «Провидиця упродовж двох тижнів вводила заявницю в оману. У результаті жінка перерахувала кількома платежами на банківський рахунок 41 тисячу гривень. Окрім цього, для проведення "ритуалу" потрібно було відправити поштою до іншого міста золоті прикраси, одяг тощо», – повідомили в поліції Івано-Франківщини у четвер, 27 вересня.

Коли жінка надіслала гроші, прикраси, одяг чоловіка, то шахрайка перестала виходити на зв'язок. Поліцейські районного управління в Коломиї відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України (Шахрайство). Наразі правоохоронці розшукують аферистку, яка причетна до вчинення цього злочину. Їй загрожує штраф до 51 тис. грн або обмеженням волі на строк до трьох років.