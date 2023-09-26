Справу шахрая розглянуть у суді

Поліцейські викрили 39-річного львів'янина, який створив у соцмережах фейкову сторінку магазину товарів військового спорядження. Чоловік просив клієнтів надіслати передплату й привласнював гроші. У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 26 вересня, розповіли, що затриманому загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі.

Серед фейкового асортименту були каски. «Одна "клієнток", яка мала намір придбати шолом іноземного виробництва для свого сина, який несе службу у зоні бойових дій, зазнала збитків на суму 18 тис. грн. Гроші вона переказала шахраю у якості повної передплати за товар, який, звісно, не отримала», – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисник вже отримав підозру за статтею про шахрайство. Йому загрожує штраф, громадські роботи на строк до 240 годин, до двох років виправних робіт або обмеження волі до трьох років. Наразі правоохоронці скерували на розгляд суду обвинувальний акт.