Шевченківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який у соцмережах розміщував фейкові оголошення про працевлаштування за кордоном, брав завдатки та зникав. За шахрайство Володимиру Середницькому призначили покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, Володимир Середницький у березні цього року розміщував у соцмережі Facebook оголошення про працевлаштування за кордоном. Чоловік розміщував оголошення під фейковим акаунтом, брав гроші за бронювання вакансії, завдаток за страхування та оплату квитка за кордон, однак не мав наміру сприяти у реальному працевлаштуванні людей.

У матеріалах справи наведено один випадок шахрайства, Володимир Середницький ошукав таким чином одну жінку на понад 13 тис. грн. У суді обвинувачений визнав свою провину та заявив, що відшкодував завдану шкоду, потерпіла на засідання не прийшла.

Справу розглянув суддя Юрій Донченко, який визнав Володимира Середницького винним у шахрайстві та призначив йому покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.