У Чорткові пенсіонерка віддала шахраю 1700 доларів та 3 000 гривень за порятунок її онука від військкомату. Чоловік розповів жінці, що має зв'язки і зможе допомогти її родичу уникнути мобілізації, але за це требу буде заплатити чималу суму. Жителька Чорткова віддала йому усі свої заощадження.

Жінка зрозуміла, що її обманули, коли шахрай поїхав з міста і не відповідав на її дзвінки. Пенсіонерка звернулася в поліцію. Правоохоронцям вона розповіла, що познайомилася з чоловіком, коли він прийшов орендувати до її сусідів квартиру. Вони час від часу спілкувалися на різні теми. Під час однієї з таких розмов 68-річна жінка розповіла, що дуже переживає за онука, і що його можуть забрати у військкомат. Шахрай запевнив, що зможе допомогти у вирішенні цієї проблеми, але потрібно заплатити. Жінка без роздумів віддала суму, яку назвав зловмисник, – 1 700 американських доларів та 3 000 гривень.

Співробітники Чортківського районного відділу поліції оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за подібне шахрайство уродженець Миколаєва. До того, чоловік перебував у розшуку.

«Під час розслідування правоохоронці з'ясували, що чоловік декілька років тому обдурив ще двох жителів Чортківщини. Він взяв у них завдатки за квартиру та земельну ділянку, яких насправді не продавав. Тоді сума завданих потерпілим збитків сягнула 40 000 гривень. Слідчі оголосили зловмисникові підозри за статтею про шахрайство, проте той уникав досудового розслідування. В результаті шахрая було оголошено у розшук, а слідчий суддя ухвалив рішення про затримання підозрюваного та доставлення його до суду», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 12 вересня.

На підставі ухвали суду зловмисника затримали. Тепер йому оголосили підозру за ще один епізод шахрайської діяльності – ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство, яке було вчинене повторно). Поліцейські клопотатимуть про застосування щодо серійного шахрая запобіжного заходу – тримання під вартою.