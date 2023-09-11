33-річний Дмитро Шкаврітко є депутатом Загвіздянської сільської ради

На Івано-Франківщині поліція оголосила у розшук 33-річного депутата сільської ради Дмитра Шкаврітка, якого підозрюють у шахрайстві, фінансових махінаціях та відмиванні державних коштів. Поліція повідомила депутату про підозру, однак її передали заочно, оскільки сам він перебуває в розшуку.

Як повідомило місцеве видання «Курс», перебуваючи на посаді бухгалтера Загвіздянської сільської ради та будучи її депутатом від «Європейської солідарності», Дмитро Шкаврітко із липня 2021 року до квітня 2023 року вносив недостовірні дані у відомість виплат заробітної плати працівникам Лисецького ліцею. Зарплату вчителів він перерахував собі і ще двом особам на картки. Загалом ідеться приблизно про 1,5 млн грн. Також відомо, що Дмитра Шкаврітка підозрюють у привласнені зарплат учителів принаймні ще у двох сільських школах поблизу Івано-Франківська – у Загвізді і Стебнику.

За фактом привласнення бюджетних грошей 21 квітня 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження, а наприкінці серпня поліція повідомила про одну з таких махінацій на суму понад 100 тисяч гривень. Слідчі повідомили фігуранту справи про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1, 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ) та ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ. Підозру Дмитру Шкаврітку передали заочно – через його батьків.

Оголошення про розшук на сайті МВС України

4 вересня Тисменицький відділ поліції оголосив Дмитра Шкаврітка у розшук. Як вказано на сайті МВС, запобіжний захід йому не обирали. Зі слів місцевих мешканців, депутата не бачили в селі з весни.

У Єдиному судову реєстр є постанова Рахівського районного суду Закарпатської області, з якої, з якої можна дізнатись, що 23 квітня 2023 року Дмитро Шкаврітко намагався нелегально перейти кордон із Румунією у Рахівському районі Закарпатської області. Депутата затримали прикордонники.

Суддя Рахівського районного суду визнала Дмитра Шкаврітка винним у незаконному перетині кордону та оштрафувала його на 3400 грн. Справа розглядалась у суді без присутності Шкварітка. У постанові також вказано, що Дмитро Шкаврітко працює вчителем математики у Лисецькому ліцеї. З відкритих джерел можна також дізнатись, що Дмитро Шкаврітко був директором модельної агенції «ELLIE MODEL IF» в Івано-Франківську.