Депутату Загвіздянської сільської ради загрожує до 12 років тюрми

Тисменицький районний суд взяв під варту депутата Загвіздянської сільської ради від партії «Європейська Солідарність» Дмитра Шкаврітка, підозрюваного у привласненні грошей Лисецького та Загвіздянського ліцеїв, а також Стебницької гімназії. Арешт триватиме до 16 березня, якщо обвинувачений не внесе 575 тис. грн застави.

Йдеться про депутата Загвіздянської сільської ради Дмитра Шкаврітка, який, працюючи бухгалтером одразу в трьох закладах освіти, упродовж 2021-2023 років вносив недостовірні дані у відомості виплат заробітної плати працівникам шкіл. Зарплати вчителів він перерахував собі на картки.

«Він незаконно нараховував та отримував заробітну плату й премії як для себе, так і для своїх родичів, яких він працевлаштував у закладах освіти. Загалом чоловік мав доступ до бухгалтерії ліцею Лисецької селищної ради, Стебницької гімназії та Загвіздянського ліцею. Загальна сума завданих збитків складає понад 2,6 млн грн», – повідомили у поліції Івано-Франківської області у середу, 21 січня.

Нагадаємо, після викриття депутат втік з України і його оголосили у розшук. У жовтні 2024 року Шкаврітка затримали на території Чехії та екстрадували в Україну.

Тисменицький районний суд обрав Дмитру Шкаврітку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 575 тис. грн застави. Його судитимуть за п’ятьма кримінальними статтями: ч.3 і ч.4 ст. 190 (шахрайство), ч.4 і ч.5 ст. 191 (привласнення грошей), ч.1 і ч.2 ст. 200 (підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків) та ч.1, ч.2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.