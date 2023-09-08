Рогатинський районний суд засудив чоловіка за шахрайство з продажем коней до 5, 6 років позбавлення волі. Чоловік був судимий і раніше за аналогічні злочини. Однак покарання до кінця не відбував.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений навесні 2020 року шляхом обману заволодів двома кіньми у господаря з Рогатинської громади. Потім в іншому місті підшукав покупця, який погодився придбати пару тварин.

«13 березня 2020 року шахрай зателефонував до жителя Рогатина по номеру телефону, який було розміщено в оголошенні на сайті Olx.ua про продаж двох коней. Ціна за тварин було 35 тис. гривень. Чоловіки домовилися за купівлю цих коней за 30 тис. гривень. Також шахрай додав, що забере їх наступного дня вантажним автомобілем, після чого перерахує кошти на картковий рахунок», – йдеться у вироку Рогатинського районного суду за 6 вересня.

Наступного дня обвинувачений підшукав в м. Калуш покупця для подальшого перепродажу коней, який погодився їх придбати за 20 тис. гривень. Потенційний покупець не підозрював про шахрайські дії.

«14 березня 2020 року водій вантажного автомобіля на замовлення обвинуваченого, не знаючи про його злочинні наміри, доставив двох коней з господарства села Кліщівна Рогатинського району до села Хотінь Калуського району, де шахрай, не сплативши погоджену вартість коней власнику, продав їх іншому покупцеві за 20 тис. гривень», – повідомляється у вироку суду.

Власник коней у суді розповів, що обвинувачений телефоном розповів, що купляє тварин для брата і по них приїде водій. За наполяганням покупця домовилися, що він проведе розрахунок шляхом перерахування коштів на банківську картку після завантаження коней. Наступного дня, в суботу, приїхав водій на вантажному автомобілі MAN. Однак після завантаження коней та від'їзду вантажівки обвинувачений так і не розрахувався. Спершу у відповідь на дзвінок він сказав, що треба трохи зачекати, бо якраз йде до банку. Пізніше, що хоче повернути коней, однак господар повинен йому перерахувати 2000 гривень для того, щоб відвезти коней назад. В неділю у відповідь на дзвінок обвинувачений взагалі вилаявся, тому в понеділок господар звернувся в поліцію.

У судовому засіданні обвинувачений відмовився від надання показань. У суді чоловік заявив клопотання про позбавлення його від відповідальності за шахрайство через те, що злочин він скоїв давно і вже пройшов термін давності. Однак суддя відхилив таке прохання.

Суд не встановив обставин, які пом'якшують покарання. Однак зазначив, що у чоловіка це вже рецидив кримінальних порушень, і що раніше він вже був засуджений за подібні злочини, але покарання до кінця не відбув. Тому, за сукупністю злочинів суд призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5, 6 років.