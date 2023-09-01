До роботи кол-центрів задіяли 800 людей

Кіберполіція викрила мережу шахрайських саll-центрів, яка працювала у трьох областях України. Шахраї обдзвонювали людей і вивідували в них конфіденційну інформацію та залучали до псевдоінвестиційних проектів. Поліцейські провели 17 обшуків у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Про це 1 вересня повідомив Департамент кіберполіції Нацполіції України.

«Поліцейські встановили, що загалом у відповідних call-центрах працювало понад 800 осіб. Заздалегідь розроблювалися сценарії спілкування з клієнтами, операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри. Зловмисники обладнали офіси електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією», – розповіли у поліції.

Аферисти представлялись людям працівниками служби безпеки банків і мобільних операторів, дізнавалися у них реквізити карток і коди з SMS для привласнення грошей. Іншим людям шахраї пропонували інвестувати кошти в криптовалюту, зацікавлюючи їх високими прибутками.

У call-центрах провели 17 обшуків, вилучили майже 900 одиниць компʼютерної техніки, телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію. Слідчі встановлюють організаторів шахрайських схем та суму завданих збитків.

Поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 ККУ (шахрайство).