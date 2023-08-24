Шахрая викрили в Личаківській виправній колонії №30

Поліцейські викрили 36-річного мешканця Червонограда, який відбуває покарання в Личаківській виправній колонії №30 у Львові, на шахрайстві з торгівлею автозапчастинами. Чоловік продавав в інтернеті товар, якого насправді в нього не було. Таким чином видурив гроші в щонайменше двох постраждалих.

За даними поліції, шахрай створив в одній з соціальних мереж майданчик для продажу автозапчастин. Насправді такого товару в нього не було. Він привласнював гроші, отримані від клієнтів як передоплата за запчастини.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконної діяльності шахрая, внаслідок якого один з його клієнтів зазнав збитків на 800 грн, а ще один – на 1400 грн.

36-річному червоноградцю, який зараз відбуває призначене судом покарання у вигляді позбавлення волі, повідомили про підозру за шахрайство (ч.3 ст.190 ККУ). Як видно з оприлюднених поліцією фото, шахрая викрили в Личаківській виправній колонії №30. Йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.