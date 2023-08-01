На Волині викрили поліцейського, який виманив у знайомих 280 тис. доларів. Гроші він позичав нібито для відкриття власного бізнесу з торгівлі зброєю. За шахрайство йому загрожує до 12 років тюрми, наразі з правоохоронних органів його звільнили.

Як повідомила прес-служба ДБР, з червня 2022 року по квітень 2023 року колишній начальник сектору одного з райуправлінь поліції, прикриваючись авторитетом правоохоронця, видурив у п'ятьох місцевих мешканців 280 тис. доларів.

«Він позичав гроші у знайомих, які йому довіряли, для нібито відкриття власної справи. Чоловік розповідав, що планує налагодити легальну торгівлю зброєю та амуніцією і продавати її на території області. Насправді він не збирався ні відкривати бізнесу, ні повертати позичених коштів», – повідомляють в ДБР.

Коли керівництво правоохоронця дізналося про його шахрайство, його звільнили з роботи.

Наразі ж йому вручили підозру за ч.3 та ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). У разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми.