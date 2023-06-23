На Рівненщині затримали екс-керівницю відділення банку в Костополі, яку підозрюють у привласненні 248 тис. доларів. Її відправили під варту в СІЗО, вийти звідти вона зможе лише після внесення 6,7 млн грн застави.

Як йдеться в ухвалі Рівненського міського суду, підозру отримала екс-керівниця відділення «Акордбанку» у Костополі. За версією слідства, у жовтні 2020 року посадовиця увійшла в довіру до керуючої та касира аналогічного відділення у Рівному та, зловживаючи їхньою довірою, заволоділа 248 тис. доларів та 10 тис. євро.

«Аби приховати свою злочинну діяльність, підозрювана передала до одного з відділень банку в Рівному підроблені реєстри про здані матеріальні цінності за низкою договорів та додаткових угод з клієнтами на різні суми, а касирка рівненського відділення підписавши помістила їх до касових документів в іноземній валюті», – повідомляють деталі справи в прес-службі Рівненського апеляційного суду.

У травні цього року 42-річній підозрюваній про підозри за двома статтями ККУ: ч.4 ст. 190 (шахрайство) та ч.1 та ч.2 ст. 200 ККУ (незаконні дії з документами і платіжними картками). Їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Слідчий вимагав, аби підозрювану відправили під варту. Однак у травні Рівненський міський суд в клопотанні відмовив та постановив відпоравити жінку під цілодобовий домашній арешт. Прокурор, не погоджуючись з рішенням, подав апеляцію.

Як повідомила прес-служба Рівненського апеляційного суду, скаргу задовольнили. «Ухвалу слідчого судді місцевого суду скасував та постановив нову ухвалу про обрання колишній керуючій відділенням банку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до завершення строку досудового розслідування – 19 липня 2023 року. Підозрювана зможе вийти з-під варти й раніше, якщо внесе на депозит суду заставу в розмірі 2 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб», – зазначають у суді. Йдеться про суму в 6 млн 610 тис. грн.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок на Рівненщині. До прикладу, у травні цього року поліція завершила розслідування справи щодо касирки ще одного банку в Костополі, яку підозрюють у крадіжці 500 тис. грн з рахунку клієнтки. Жінка наразі перебуває у міжнародному розшуку.