Екс-керівниця відділення «Приватбанку» в Вараші після виходу під заставу в 259 тис. грн почала знову переховуватись від слідства. Жінку підозрюють в присвоєнні 1,3 млн грн померлих клієнтів банку. З квітня 2022 року вона не з'являлась на виклики та переховувалась від слідства, доки в червні цього року її не затримали на кордоні. Після цього суд дозволив їй вийти під заставу, чим жінка й скористалась. Щоправда, після цього вона знову перестала виходити на зв'язок.

Про те, що фігурантка справи переховується від слідства, стало відомо у п'ятницю, 19 серпня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Зазначимо, що екс-керівницю відділення «Приватбанку» в Вараші підозрюють у присвоєнні 1,3 млн грн померлих клієнтів.

«Жінка здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, отримуючи таким чином доступ до їх рахунків. Правоохоронцями встановлено 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн», – встановило слідство.

Жінка та її чоловік, якого вважають співучасником, переховувались від слідства. В червні цього року фігурантку справи затримали на польсько-українському кордоні: вона поверталась до України. Натомість її чоловік далі перебував у розшуку.

Після цього суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 259 тис. грн. Вона використала це право та внесла зазначену суму. На початку липня їй мали одягнути електронний браслет, але в той день жінка відмовилась, мотивуючи це тим, що вдягнула непідходящий для цього одяг. Прийти вона мала наступного дня, 6 липня, але після цього випадку вона перестала виходити на зв'язок.

Правоохоронці намагались з'ясувати, де перебуває жінка, але не вдалося. Її син відмовився давати свідчення. Відтак 8 липня її оголосили у державний розшук. 14 липня Рівненський суд прийняв рішення щодо затримання жінки.

Також прокуратура звернулась до суду з проханням перерахувати заставу на користь ЗСУ.

«У зв’язку з невиконанням покладених на підозрювану процесуальних обов’язків прокуратурою вирішено питання щодо звернення внесених у якості застави коштів у дохід держави. Зважаючи на воєнний стан в Україні, 259 тис. грн незабаром будуть перераховані на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України», – зазначає прокуратура.

Додамо, що жінку підозрюють у порушенні одразу трьох статей ККУ: ч. 1, 3 ст. 362 (дії з інформацією, що обробляється в комп'ютерних мережах), ч. 1, 2 ст. 200 (незаконні дії з платіжними картками), ч. 2, 3 ст. 191 (привласнення майна). У разі доведення вини їй загрожує до шести років ув'язнення.