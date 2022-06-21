Екс-директорку банку на Рівненщині затримали при спробі втечі з України
Жінку та її чоловіка підозрюють у привласненні 260 тис. грн мертвого клієнта банку
Екс-директорку відділення банку в місті Вараш на Рівненщині затримали на українсько-польському кордоні. Жінка переховувалась від слідства щодо крадіжки 260 тис. грн з картки мертвого клієнта. Гроші з картки знімав її чоловік, наразі він перебуває у міжнародному розшуку. Подружжю загрожує до шести років тюрми.
Про затримання жінки стало відомо у вівторок, 21 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідство підозрює екс-директорку відділення банку в місті Вараш у присвоєнні грошей мертвого клієнта. Знімати гроші їй допомагав чоловік.
Зокрема, в липні 2021 року вона передала своєму чоловіку підроблену банківську платіжну картку, на яку зарахувала депозитні та кредитні гроші померлого клієнта. Її чоловік-співучасник за кілька днів зняв з цієї картки майже 260 тис. грн.
Подружжя не з'являлось на виклики, тож їх оголосили в міжнародний розшук.
«Зрештою, жінку затримали на польсько-українському кордоні. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловік-спільник підозрюваної досі перебуває у розшуку. Також наразі перевіряється причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів, що призвели до заподіяння збитків на понад 1 млн грн», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що жінці інкримінують порушення одразу трьох статей ККУ. Їй загрожує від трьох до шести років тюрми.
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