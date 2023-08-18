Двох колишніх працівниць банку в Рівному судили за завдання збитків установі на 248 тис. доларів. Як встановило слідство, обидві посадовиці посприяли екс-керуючій відділення банку в Костополі у привласненні 248 тис. доларів та 10 тис. євро. Про вирок щодо двох жінок стало відомо в п'ятницю, 18 серпня, повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини.

«Колишня керуюча відділенням банку, здійснила службове підроблення, несанкціоновані зміни в автоматизованій банківській системі, службову недбалість та за попередньою змовою з касиром відділення підробку документів для проведення міжбанківських переказів, внаслідок чого банківській установі було спричинено збитки на загальну суму 248 тис. доларів та 10 тис. євро», – йдеться у повідомленні.

Жінок визнали винними та призначили їм по року іспитового терміну. Також їх зобов'язали сплатити штраф по 85 тис. грн кожній, а екс-керуючій відділенням заборонили обіймати посади у банківській сфері на три роки. Обвинувачені свою вину визнали та співпрацювали зі слідством, додають у прокуратурі.

Судячи з вироку Рівненського міського суду, йдеться про екс-посадовиць «Акордбанку». Організаторкою афери була екс-керівниця відділення цього банку в Костополі яка, на думку слідства, і організувала викрадення 248 тис. доларів та 10 тис. євро.

«Аби приховати свою злочинну діяльність, підозрювана передала до одного з відділень банку в Рівному підроблені реєстри про здані матеріальні цінності за низкою договорів та додаткових угод з клієнтами на різні суми, а касирка рівненського відділення підписавши помістила їх до касових документів в іноземній валюті», – повідомляли деталі справи в прес-службі Рівненського апеляційного суду.

42-річній жінці інкримінують порушення статей про шахрайство та несанкціоновані дії з документами, що передбачає до 12 років тюрми. У червні підозрюваній обрали запобіжний захід: відправили під варту з правом внесення застави у 6,6 млн грн. Розслідування справи триває.