Злочинці представлялись російськими найманцями та пропонували нібито повернути військових ЗСУ за гроші

На Волині троє раніше судимих чоловіків налагодили шахрайську схему видурювання грошей з сімей безвісти зниклих військових ЗСУ. Злочинці представлялися росіянами та пропонували нібито повернути зниклих за гроші, повідомили у прес-службі поліції Волинської області у п'ятницю, 30 червня.

За даними правоохоронців, троє чоловіків утворили злочинне угруповання, обманюючи родичів зниклих військовослужбовців та виманивши коштів на 135 тис. грн. Двоє з учасників шахрайської оборудки відбувають ув'язнення, а третій – під цілодобовим домашнім арештом.

«Зловмисники телефонували до родичів зниклих військовослужбовців ЗСУ, представлялись військовослужбовцями російської федерації, членами ПВК "Вагнер" або інших формувань країни-агресора, та пропонували за грошову винагороду "повернути" українських військовослужбовців з полону, не маючи до цього жодного відношення. Від дій шахраїв постраждали жителі різних регіонів України. Сума загальних матеріальних збитків становить понад 135 тис. грн», – повідомили у прес-службі поліції.

Двом чоловікам, організатору та учаснику, які вже перебувають в ув'язненні, повідомили про підозри за ч. 2 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене повторно) та ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Третій член угруповання отримав підозру за цими статтями, а також за ч. 4 ст. 190 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.