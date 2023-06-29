У Львові викрили 39-річну жінку, яка незаконно отримувала виплати для вимушено переміщених осіб. Жінку підозрюють у шахрайстві. Про це у четвер, 29 червня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, уродженка Луганської області, яка проживає у Львові, шахрайським способом заволоділа виплатами внутрішньо переміщених осіб. Жінка надавала неправдиві дані одному із відділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від імені осіб, які нібито проживають на окупованій території.

«В подальшому вона подала заяви про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб та отримання грошової допомоги», – розповідають деталі у Львівській обласній прокуратурі.

Як повідомили у поліції Львівської області, жінка для шахрайської схеми використовувала мобільні додатки банку, державних електронних послуг та соціальних служб.

У такий спосіб вона впродовж кількох місяців незаконно отримувала від держави матеріальну допомогу, заволодівши грошима на загальну суму 35 тис. грн. Ці кошти жінка використала на власні потреби. Однією з осіб, від імені якої вона подала заяву, був неповнолітній хлопчик.

Слідчі дії тривають. 39-річній жінці вже повідомили про підозу у шахрайстві (ч .3 ст. 190 КК України). Їй загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.