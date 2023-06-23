Шахраї організували чотири call-центри з офісами у Києві та Львові

Поліцейські викрили шахраїв, які організували чотири call-центри з офісами у Києві та Львові та під виглядом операцій на фінансових біржах привласнювали кошти іноземців. Під час обшуків у них вилучили 500 тис. доларів готівки, також на їхніх рахунках заблокували 15 млн грн.

Як повідомив у п’ятницю, 23 червня, Офіс генпрокурора, до роботи у цих call-центрах двоє шахраїв залучали операторів. Вони забезпечували адміністрування сайту, а також використовували платну рекламу у соцмережах для залучення більшої кількості інвесторів. Вкладникам пропонувалося отримувати пасивний прибуток від операцій на фінансових біржах.

«Для реалізації схеми вони використовували власний вебсайт та самотужки розроблене програмне забезпечення. Підозрювані імітували процес торгівлі на світових валютних та фінансових ринках. Проте, вкладники не лише не отримували обіцяних заробітків, а й не могли повернути суми внесків», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Правоохоронці провели 25 обшуків на території Києва, Київської, Львівської та Рівненської областей за місцем проживання, в автомобілях причетних осіб, а також в офісних приміщеннях, де розташовувалися call-центри. Вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та понад півмільйона доларів США готівкою.

Також за результатами слідчих дій заблоковано 126 банківських рахунків та шість криптогаманців, які використовувалися у протиправній схемі. Сума грошей на заблокованих рахунках становить понад 15 млн грн, їх походження встановлюється.

Попередньо встановлена сума збитків, завданих потерпілим – понад 1 млн грн. Наразі українські поліцейські спільно з правоохоронцями Азербайджану продовжують встановлювати потерпілих. Учасникам шахрайської схеми оголосили підозру за ч.3. ст 190 ККУ. Суд обере їм запобіжні заходи, також розгляне накладення арештів на їхні електронні грошові активи, нерухомість і автівки.