Шахраєм виявився раніше судимий 38-річний львів'янин

Львівська поліція завдяки запису з відеокамер спостереження затримала 38-річного раніше судимого львів’янина, який видурив у 90-річної пенсіонерки 40 тис. грн та 450 канадських доларів. Шахрай зателефонував до пенсіонерки та виманив гроші під приводом лікування її дочки, яка нібито потрапила в ДТП.

За даними поліції Львівщини, 27 травня близько 14:00 до пенсіонерки зателефонував невідомий і розповів, що він дзвонить з лікарні, де зараз перебуває її донька, яка потрапила ДТП та потребує проведення термінової операції. Невдовзі зловмисник приїхав додому до 90-річної львів’янки, де жінка передала йому 40 тис. грн та 450 канадських доларів.

Проте пізніше пенсіонерка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахрайства, постраждала звернулася в поліцію.

Вивчивши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 38-річний львів’янин. Також було встановлено місце його перебування. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили у нього речові докази. Затриманому повідомили про підозру за шахрайство (ч.2 ст.190 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.