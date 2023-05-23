Вісьмох учасників шахрайської схеми затримали у Львові

У Львові поліцейські затримали учасників шахрайської схеми, які привласнили близько 6 млн грн з банківських карток українців. Зловмисники створювали та розсилали фішингові посилання, схожі на офіційні ресурси, нібито для оформлення соціальних виплат. У такий спосіб шахраї отримали доступ до рахунків понад 1500 осіб і надалі привласнили їхні гроші.

Як розповіли в поліції Львівщини, четверо мешканців Кривого Рогу переїхали на Львівщину, тут залучили ще чотирьох товаришів для реалізації злочинної схеми. Вони розсилали фішингові посилання через соціальні мережі та месенджери під приводом оформлення грошової допомоги від президента України, ООН, UNICEF та інших організацій. Інтерфейс шахрайських сайтів був подібним до офіційних урядових ресурсів і сайтів банківських установ.

В учасників схеми провели обшуки та вилучили докази (фото поліції)

Коли люди переходили за отриманим посиланням, шахраї отримували дані банківських карток громадян і входили до облікових записів онлайн-банкінгу. Надалі фігуранти замінювали фінансові номери телефонів на підконтрольні. З рахунків потерпілих зловмисники розраховувалися на автозаправках, а також знімали готівку.

За попередніми даними, учасники угруповання отримали доступ до онлайн-банкінгу близько 1500 осіб. Загальна сума збитків становить 6 млн грн.

Під час обшуків в помешканнях та автомобілях шахраїв поліцейські вилучили 40 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки, SIM-картки та готівку в сумі понад 150 тис. грн та близько 5,5 тис. євро. Учасників схеми затримали. Їм вже оголосили підозри за шахрайство та участь у злочинній організації (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 ККУ). Також трьом учасникам групи оголосили підозри за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 5 ст. 361 ККУ).