Під час обшуків у помешканні шахрая знайшли велику кількість фальшивих талонів

Поліцейські у Львові затримали 21-річного хлопця, який в інтернеті продавав підроблені талони на пальне. Крім цього, він нібито продавав ігрові приставки, однак після отримання передплати товар покупцям не відправляв.

Як повідомили 22 травня в поліції, 21-річний львів’янин на одному з популярних інтернет-магазинів розміщував оголошення про продаж ігрових приставок та комплектуючих до комп’ютерної техніки за помірними цінами. При цьому сам товар він не продавав, а гроші клієнтів – привласнював.

Крім цього, за значно нижчими від ринкових цінами він продавав фальшиві талони на пальне. Шахраю вдалось ошукати мешканців Львівської, Житомирської, Чернігівської, Волинської та Закарпатської областей.

Під час обшуків у його помешканні правоохоронці вилучили велику кількість фальшивих талонів, гроші покупців та чорнову бухгалтерію. Слідчі повідомили львів’янину про підозру за ч. 3 ст. 130 (шахрайство) ККУ. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.