Правоохоронці конфіскували речові докази злочину

Правоохоронці Львівщини викрили 43-річного чоловіка та двох його спільників, які переправляли військовозобов'язаних за кордон. Послугами затриманих скористалися мінімум 13 людей. У прес-службі поліції Львівської області у п'ятницю, 19 травня, розповіли, що зловмисники за тисячу доларів підробляли ухилянтам документи.

Троє затриманих є мешканцями Волинської області. «Встановили, що підозрювані організували злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України у воєнний час. За одну тисячу доларів США вони, використовуючи підроблені печатки та штампи державних установ, проставляли своїм "клієнтам" відмітки в офіційних документах, які давали їм право виїзду за кордон», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили підроблені печатки, штампи державних установ. Крім цього, конфіскували кошти, вторговані від незаконної діяльності. Слідчі повідомили підозри організатору та виконавцям злочину в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та підробленні документів. Наразі триває досудове розслідування. Чоловікам загрожує позбавлення волі до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Львові 39-річний чоловік допомагав ухилянтам та росіянам виїжджати з України. За свої послуги зловмисник отримав від трьох українців у 4200 доларів, а від двох росіян – 1600 євро.