39-річному львів’янину загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили 39-річного львів'янина, який допомагав чоловікам призовного віку незаконно виїжджати за кордон. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до дев’яти років з конфіскацією майна. Про це у середу, 17 травня, повідомили у поліції Львівської області.

Як уточнили в Управлінні СБУ у Львівській області, зловмисник виготовляв фіктивні документи для виїзду за кордон військовозобов’язаним чоловікам призовного віку. Також правоохоронці встановили, що чоловік виготовляв пакет документів й громадянам РФ, які намагалися потрапити до ЄС через Україну.

«Вони проживали на території України з посвідками. Оскільки російські консульства покинули нашу державу через війну, тож ці люди не могли продовжити свої документи і підпадали під депортацію. Отож, щоб їх не депортували, вони вирішили таким чином виїхати за кордон», – розповіли деталі в Управлінні СБУ у Львівській області.

Свої послуги для трьох громадян України зловмисник оцінив у суму 4200 доларів, а для двох росіян – у 1600 євро.

Правоохоронці затримали чоловіка у четвер, 11 травня, в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання коштів.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.