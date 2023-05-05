ІТ-підприємець із Дніпра Денис Бармузі підробив документи бортпровідника української авіакомпанії SkyUp, щоб нелегально виїхати за кордон. Ухилянта затримали у пункті пропуску «Грушів», а Яворівський районний суд Львівської області оштрафував його на 17 тис. грн.

Як вказано у матеріалах справи, наприкінці березня 30-річний айтівець із Дніпра Денис Бармузі підробив свідоцтво бортпровідника української авіакомпанії SkyUp, листа, що підтверджує його належність до персоналу компанії, а також наказ Державіаслужби, за яким він нібито має відповідне свідоцтво стюарта. У документах вказано, що з 14 квітня до 5 червня він нібито має перебувати у відрядженні авіакомпанії SkyUp за маршрутом Київ – Варшава – Шарм-еш-Шейх – Київ. Курйозності цій ситуації надає те, що більше року, через повномасштабне вторгнення Росії, Україна закрила небо для цивільних літаків, тож фізично виконати рейс із та до Києва ухилянт би не зміг.

15 квітня вночі з цими фейковими документами Денис Бармузі намагався виїхати у Польщу через пункт пропуску «Грушів» на Львівщині. Там прикордонники виявили, що документи підроблені, та звернулися до правоохоронців. У суді Денис Бармузі свою провину визнав і розкаявся.

Враховуючи обставини справи, 3 травня суддя Яворівського районного суду Ігор Матвіїв визнав Дениса Бармузі винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (підробка документів) ККУ та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Крім цього, він має заплатити 850 грн судового збору. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.