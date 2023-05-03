Чоловік отримав частину грошей за свої послуги, після чого його затримали

На Львівщині затримали 52-річного чоловіка, який підозрюється в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Ухилянти оплачували за його послуги по 6500 доларів.

«За даними слідства, підозрюваний налагодив схему нелегального перетину кордону особами, що підлягають мобілізації, на підставі внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», як водіїв-волонтерів, що дають право виїхати з України в умовах воєнного стану», – повідомила 3 травня Львівська обласна прокуратура.

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції додали, що підозрюваний «забезпечував клієнтів транспортним засобом для безперешкодного перетину кордону. Інформацію про дату, час та авто повідомляв за кілька годин до виїзду».

Організатора втечі затримали після отримання другої частини суми – 3000 доларів.

Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі, затримання відбулося 28 квітня на АЗС біля Миколаєва. Чоловік раніше не судимий, не є посадовцем. Кількість втікачів, яким він допоміг виїхати за кордон, ще встановлюють слідчі.

52-річному чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення особи призовного віку через державний кордон України). Підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення 134 тис. грн застави.