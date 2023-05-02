42-річного чоловіка та його 38-річну спільницю затримали неподалік вокзалу у Чопі

На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. За свої послуги члени злочинної групи вимагали 5500 євро.

Як повідомили 2 травня в прокуратурі, двоє місцевих мешканців організували схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Ухилянтів переправляли через кордон на поїзді міжнародного сполучення без внесення їх до офіційних баз.

За даними слідства, спершу охочі виїхати за кордон переказували гроші на банківські рахунки, далі – «з рук у руки», зокрема, під час безпосередньої посадки у поїзд на вокзалі. Вартість такої послуги для однієї особи становила 5500 євро.

«42-річний чоловік та його 38-річна спільниця за 5500 євро з однієї особи забезпечували клієнтам безперешкодний перетин лінії кордону за допомогою пасажирського потягу міжнародного сполучення з відправкою із міста Чоп. За домовленою схемою втікачам купували квитки, однак під час оформлення їхні дані не вносилися до офіційних баз даних. Оплату зловмисникам чоловіки передавали безпосередньо під час посадки на залізничному вокзалі», – повідомили у поліції.

Поліцейські затримали злочинців після перевезення на власному автомобілі Mercedes потенційного ухилянта у Чоп та одержання від нього останньої частини грошей – 2800 євро.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Невдовзі суд обере їм запобіжний захід.