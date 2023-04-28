Четверо закарпатців уночі намагалися непомітно пробратися до кордону

На Закарпатті прикордонники виявили чотирьох військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися пробратися за кордон, з гелікоптера. Під час затримання усі четверо втікали – троє пішки, а четвертий – за кермом авто. Пізніше виявилося, що водій був п’яний. Втікачі після затримання поводилися зухвало та кликали на допомогу односельчан. Усі четверо ухилянтів є мешканцями Закарпаття, наразі ними займається поліція.

Як у п’ятницю, 28 квітня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, під час нічного патрулювання на гелікоптері Н-125 прикордонники виявили чотирьох чоловіків, які рухалися в бік кордону. «Близько 22 години, від екіпажу гелікоптера Н-125 прикордонників надійшла доповідь про спостереження ними поблизу кордону чотирьох осіб. До вказаного місця негайно виїхала група реагування. Побачивши військових, правопорушники проігнорували законні вимоги наряду та спробували втекти. Один з них сів за кермо автівки, інші троє вдалися навтьоки пішки», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники, коригуванню дій екіпажем гелікоптера з повітря, наздогнали автомобіль та ще трьох утікачів. Водій автомобіля перебував за кермом п’яним. У сі четверо не мали при собі жодних документів. Після затримання, за даними прикордонників, чоловіки поводили себе зухвало та викликали на підмогу своїх односельців. Усі четверо є ухилянтів є мешканцям Закарпаття.

На правопорушників прикордонники Мукачівського загону склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону (ст. 202 КУпАП та ст. 185-10 КУпАП). Водія авто поліцейські притягнули до відповідальності за ст. 126 та ст. 130 КУпАП. Остаточне покарання для порушників визначатиме суд.