Затриманим провідникам ухилянтів загрожує до дев'яти років ув'язнення

Переправник ухилянтів з Ужгорода стрибнув в озеро поблизу кордону під час втечі від правоохоронців. Чоловік сидів у воді, поки його не затримала поліція. Відомо, що зловмисник разом зі спільником намагалися провести до Словаччини двох військовозобов’язаних чоловіків. За переправу закордон з кожного ухилянта провідники взяли по 3 тис. доларів. Обоє затриманих наразі перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 14 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, обоє затримані є мешканцями Ужгорода віком 37 та 39 років. Один із фігурантів справи уже мав проблеми із законом через крадіжки. Затримали провідників ухилянтів на околиці Ужгорода, поблизу кордону зі Словаччиною. За переправку двох військовозобов’язаних чоловіків закордон зловмисники взяли по 3 тис. доларів з кожного.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що обоє провідників намагалися втекти від правоохоронців. «Один із них навіть стрибнув у водойму і певний час переховувався там. Чоловікам, викритим на організації незаконного переправлення військовозобов’язаних, незабаром буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон з корисливих мотивів). Обоє ужгородців наразі перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.