На всіх затриманих ухилянтів прикордонники склали протоколи за спробу незаконного перетину кордону

Закарпатські прикордонники затримали трьох ухилянтів, які готували переплисти Тису на гумовому човні та втекти до Угорщини, аби уникнути мобілізації. Разом з призовниками були їхні провідники, за переправлення закордон вони отримали по 4 тис. доларів від кожного ухилянта. Як уточнюють у Держприкордонслужбі, затримані виявилися мешканцями Закарпатської області.

Як у вівторок, 7 березня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, трьох чоловіків призовного віку затримали на кордоні з Угорщиною, поблизу Вилока. «Мешканці Закарпаття у супроводі двох переправників планували подолати Тису гумовим човном. Під час опитування чоловіки зізнались, двоє із них повинні були сплатити переправникам по 4 тис. доларів, ще один – 4,5 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще двох ухилянтів прикордонники затримали поблизу Солотвина на кордоні з Румунією. Мешканці Дніпропетровської області мали при собі ножиці для металу, за допомогою яких хотіли подолати паркан, а також гідрокостюми, у яких планували перепливати Тису.

На всіх порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетинання державного кордону України). Суму штрафів для ухилянтів визначатиме суд, а переправниками призовників займатиметься поліція.

Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону зафіксовано вже понад 10 підтверджених випадків загибелі ухилянтів під час перепливання Тиси. Прикордонники закликають не наражати себе на небезпеку.