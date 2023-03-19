Щоб нелегально потрапити до Румунії чоловіки хотіли переплести Тису в гідрокостюмах

На Закарпатті прикордонники затримали восьмеро чоловіків, які намагались незаконно потрапити в Румунію. Як повідомили у Держприкордонслужбі, частина чоловіків збиралася перейти кордон у горах, інша – переплисти річку. «Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери», – додали в ДПСУ. Справи ухилянтів прикордонники передали поліції, яка після складання відповідного протоколу направить їх до суду.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter