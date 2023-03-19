Восьмеро чоловіків у гідрокостюмах хотіли переплисти кордон на Закарпатті
Чоловіки хотіли потрапити в Румунію
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Щоб нелегально потрапити до Румунії чоловіки хотіли переплести Тису в гідрокостюмах
На Закарпатті прикордонники затримали восьмеро чоловіків, які намагались незаконно потрапити в Румунію.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, частина чоловіків збиралася перейти кордон у горах, інша – переплисти річку.
«Подолати холодну течію річки Тиси їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери», – додали в ДПСУ.
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