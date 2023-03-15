Чоловіка намагалися наздогнати, однак його забрала течія

На Закарпатті під час спроби втекти від прикордонників загинув ухилянт із Миколаївської області. Чоловік разом із ще одним призовником планували переплисти річку Тису на гумовому човні, однак при наближенні до них прикордонників, кинули човен і почали втікати. Один із ухилянтів стрибнув у річку і потонув. Іншого правоохоронці знайшли в кущах. Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення на цій ділянці кордону під час втечі у річці втопилися щонайменше 14 військовозобов’язаних чоловіків.

Як у середу, 15 березня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався на ділянці відповідальності прикордонного відділу «Вилок» Мукачівського загону. Під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, руслом якої проходить кордон із Угорщиною, прикордонники побачили двох чоловіків, які бігли із гумовим човном. Коли чоловіки помітили правоохоронців, викинули човен та почали тікати. Один із них стрибнув у річку, інший спробував сховатися у кущах.

«Підбігши до річки, прикордонники почули крик людини, яка кликала на допомогу. Чоловіка у воді стрімко несла течія. Військовослужбовці намагалися наздоганяти його по берегу, проте густі чагарники вздовж Тиси перешкоджали здійсненню рятувальних заходів. За кілька хвилин потопельник зник із поля зору наряду», – йдеться у повідомленні.

На місце події прикордонники викликали рятувальників та поліцію. Проведені ними первинні пошукові заходи результатів не дали. Правопорушника, який ховався у кущах, затримали. Він розповів прикордонникам, що ухилянти удвох мали намір перепливати Тису човном. Сам затриманий із Закарпаття, а його знайомий приїхав з Миколаївщини. Це все, що знав закарпатець про чоловіка, який стрибнув у воду.

Відомо, що з організатором незаконного перетину кордону затриманий спілкувався лише телефоном та виконував усі вказівки які йому надавалися. У день, коли вони мали перетнути кордон, їм наказали заховатися неподалік та чекати. Після цього чоловік у масці приніс їм гумовий човен та провів до річки, далі рукою вказав напрямок руху та втік. За це затриманий мав заплатити 3,5 тис. доларів. Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон. Пошукові заходи сьогодні будуть продовжені із залученням водолазів.

У Держприкордонслужбі уточнили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії це вже 14 випадок загибелі ухилянтів у Тисі. Ще троє чоловіків загинули на ділянці Мукачівського прикордонного загону в горах під час спроби втекти у Румунію.