На Закарпатті працівники ДСНС дістали з річки Тиса тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. Ймовірно, чоловік загинув під час спроби незаконно перетнути державну межу. Про це у вівторок, 2 травня, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Про потопельника повідомив чоловік, який рибалив у селищі Буштино. При загиблому був паспорт громадянина України та посвідчення водія. Як вказано в документах, потопельник був зареєстрований у Дніпропетровській області.

«Тіло виявили нижче за течією від ділянки, де по річці проходить кордон між Україною та Румунією. Найімовірніше, потопельник загинув під час спроби незаконно перетнути державну межу через Тису», – повідомляють деталі у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Потопельник був зареєстрований у Дніпропетровській області (фото Держприкордонслужби)

У Держприкордонслужбі зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це вже 16 потопельник, якого виявили у Тисі на ділянках кордону з Румунією та Угорщиною.