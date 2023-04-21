Поблизу Солотвина у річці Тисі водолази виявили тіло жінки, яка стрибнула у річку в сусідньому районі Закарпаття. Інцидент стався ще 30 березня поблизу села Стеблівка Рахівського району, жінка стрибнула у річку та зникла у воді. Рятувальники з того часу обстежили понад 40 км по течі річки від місця падіння жінки, однак тіло виявили лише зараз.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, тіло зниклої закарпатки водолази виявили у четвер, 20 квітня, у річці Тисі поблизу селища Солотвино. «Було обстежено ще близько 5 км вниз по течії Тисі (від смт В.Бичків до с. Б.Церква) та 1 км поблизу смт Солотвино, де знайдено тіло людини. Потопельницею виявилася громадянка, яка 30 березня стрибнула в річку Шопурка та не виплила», – йдеться у повідомленні.

Тіло жінки передали працівникам поліції. Остаточну причину її смерті визначить судово-медична експертиза. Зазначимо, поблизу села Стеблівка на Закарпатті рятувальники виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли випадково, під час пошуків жінки, яка стрибнула у Шопурку та не вибралася на берег. Загиблого передали правоохоронцям, тіло направлять на експертизу, особу загиблого чоловіка встановлюють.