Поблизу села Стеблівка на Закарпатті рятувальники виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли випадково, під час пошуків жінки, яка стрибнула у річку ще 30 березня і яку досі не вдалося розшукати. Наразі тіло чоловіка направили на експертизу, особу загиблого встановлюють.

Як у понеділок, 3 квітня, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, під час пошуків жінки, яка, за словами очевидців, 30 березня стрибнула у річку в Рахівському районі та зникла у воді, рятувальники виявили тіло невідомого чоловіка. Загиблого знайшли у річці Тиса поблизу села Стеблівка Хустського району. Разом із тим, рятувальники обстежили уже 40 км по течі річки від місця падіння жінки, наразі пошукові роботи продовжуються.

«Пошукова операція продовжувалася з 31 березня по 2 квітня. Від ДСНС залучалися водолазно-рятувальне відділення з Хуста і особовий склад державного пожежно-рятувального поста Великий Бичків. Обстежено близько 40 км вниз по течії р. Тиса, від смт Тересва до м. Хуст, тіло жінки не виявлено», – повідомили рятувальники.

Однак поблизу села Стеблівка Хустського району з води було вилучено тіло чоловіка. Загиблого передали правоохоронцям, тіло направлять на експертизу, особу загиблого чоловіка наразі встановлюють.