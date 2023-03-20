У селі Верхній Студений на Закарпатті у гірській річці виявили тіло 55-річної жінки. Загибла виявилася місцевою мешканкою. Односельчани загиблої самостійно вилучили тіло з води. Наразі усі обставини загибелі жінки встановлюють правоохоронці.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався у неділю, 19 березня. Виклик про виявлення тіла жінки у річці Студенка в селі Верхній Студений на Міжгірщині надійшов рятувальникам о 18:00. За попередніми даними, загибла – 55-річна місцева мешканка. Причини її смерті буде встановлювати поліція.

«До служби порятунку надійшло повідомлення про виявлення тіла потопельниці у селі Верхній Студений в річці річка Студенка. Населенням тіло місцевої мешканки 1967 року народженні вилучено з води», – йдеться у повідомленні рятувальників.

У прес-службі ДСНС уточнюють, що рятувальні підрозділи не залучались. Тіло загиблої жінки передали правоохоронцям. Причини її смерті встановить судово-медична експертиза. Поліція встановлює усі обставини інциденту.