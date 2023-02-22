Двох людей знайшли мертвими у будинку на вулиці Парковій у Мукачеві. Крім того, ще одна людина постраждала. Попередньо йдеться про отруєння, однак правоохоронці зазначають, що висновки про причини смерті двох людей можна буде зробити тільки після завершення судово-медичної експертизи.

Як у середу, 22 лютого, повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, повідомлення про отруєння трьох людей у Мукачеві служба порятунку отримала ввечері вівторка, 21 лютого. Інцидент стався в одноповерховому триквартирному житловому будинку на вулиці Парковій.

«Внаслідок отруєння дві особи загинули та ще одна травмована. Причина отруєння та інші деталі справи встановлюють компетентні служби. Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися», – уточнили у ДСНС.

У прес-службі поліції Закарпаття у коментарі ZAXID.NET додали, що наразі невідомо, що саме стало причиною загибелі двох мешканців Мукачева. Наразі тіла загиблих направили на розтин. «Ознак насильства на тілах загиблих людей поліцейські не виявили. Остаточні причини смерті стануть відомі тільки після проведення судово-медичної експертизи», – уточнила речниця поліції Закарпаття Анна Дан. Усі деталі інциденту з’ясовують правоохоронці.