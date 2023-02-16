Рятувальники дісталися до пролому на ставку на снігоболотоході

Зниклого восьмирічного хлопчика з Буковини знайшли мертвим під кригою на ставку неподалік дому. Інцидент стався ввечері середи, 15 лютого, у селі Чортория за 25 км від Чернівців. Рятувальників викликали для допомоги у пошуках. У службі порятунку ZAXID.NET розповіли, що під час пошуків рятувальники виявили пролом на покритому кригою ставку, дісталися туди на снігоболотоході і побачили там тіло хлопчика.

Як у четвер, 16 лютого, повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області, виклик про допомогу в пошуках 8-річного зниклого хлопчика рятувальники отримали ввечері середи, 15 лютого. Відомо, що дитина зникла близько обіду в селі Чортория Вижницького району. «До нас звернулися поліцейські з повідомленням про те, що зникла дитина та потрібна допомога в пошуках. Під час пошукових робіт рятувальники виявили пролом на кризі на одному зі ставків, які розташовані поблизу будинку, де живе хлопчик», – зазначив у коментарі ZAXID.NET речник управління ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук.

У прес-службі ДСНС додають, що до пролому криги на ставку рятувальники дісталися на снігоболотоході «Богун». Під кригою виявили тіло дитини, підняли хлопчика зі ставка й доправили на берег. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.