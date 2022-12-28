Електромонтера з Буковини ув’язнили на 5 років за смерть 53-річної жінки від удару струмом. Чоловік проводив ремонтні роботи на електроопорі в селі Коритне та залишив неізольований демонтований кабель, від якого місцеву мешканку смертельно ударило струмом. Інцидент стався ще влітку 2015 року. Електромонтер свою вину не визнав.

Як у середу, 28 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької обласні прокуратури, суд визнав винним колишнього електромонтера у порушенні правил безпеки під час роботи, що призвело до загибелі мешканки села Коритне.

«У липні 2015 року здійснюючи ремонтно-відновлювальні роботи електропостачання житлового будинку у селі Коритне, чоловік залишив на електроопорі неізольований демонтований провід, що призвело до загибелі 53-річної місцевої жительки. Жінку вразило струмом одразу ж після того, як доторкнулась до кабелю. Вона померла на місці», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Свою вину електромонтер у суді не визнав, проте чоловіка визнали винним за ч. 2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час роботи). та призначив йому 5 років ув’язнення з позбавлення права займатись певною діяльності строком на 2 роки.